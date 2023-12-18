Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο 34χρονος Δημήτρης από τα Μάλια, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ βρισκόταν με την παρέα του στο Γκάζι, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ο χειρουργείο πήγε καλά, οι γιατροί που κατάφεραν να αφαιρέσουν την σφαίρα που ήταν σφηνωμένη στο κεφάλι του αισιοδοξούν, ενώ περιμένουν να περάσουν τα πρώτα εικοσιτετράωρα μετά την επέμβαση για να μπορέσουν να επανεκτιμήσουν την κατάσταση της υγείας του 34χρονου Δημήτρη.

Στο άκουσμα της εξέλιξης συγκινητικές στιγμές εκτιλύχθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς με τους γονείς του 34χρονου να ξεσπούν σε κλάματα.

Ο 34χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες καθώς είχε χειρουργηθεί στο κεφάλι και το Σάββατο.

Βγήκαν από τη ΜΑΦ οι άλλοι δύο Κρητικοί

Υπενθυμίζεται πως εκτός από τον 34χρονο, από τους πυροβολισμούς του αδίστακτου κακοποιού που επέβαινε στο ασημί τζιπ τραυματίστηκαν επίσης ο αδερφός του, Γιάννης και ο 28χρονος φίλος τους Φραγκίσκος.

Οι δύο άνδρες νοσηλεύονταν στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του νοσοκομείο Γεννηματάς, απ΄όπου εξήλθαν σήμερα και μεταφέρθηκαν σε απλό θάλαμο.

