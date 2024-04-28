Δεύτερη διαδοχική ήττα για τον Παναθηναϊκό που έχασε με 1-0 από τον Άρη, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 8η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League και… πέταξε τις όποιες ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου.



Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε δεύτερος με 71 βαθμούς και αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας στις 15 Μαΐου. Ενώ ο πέμπτος Άρης, που ανέβηκε στους 52 πόντους, αγωνίζεται στη Λαμία, την ίδια ημέρα.

παρατάχθηκε σε σχηματισμό, τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Κώτσιρα, Αράο, Ούγκο και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Ο Τσέριν ήταν ο «κόφτης», έχοντας μπροστά του Βιλένα και Μπακασέτα, με τους Λημνιό-Βέρμπιτς στα «φτερά» και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης.από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημακαι τον Κουέστα κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς και Μοντόγια συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Ζουλ και Νταρίντα ήταν οι δύο στον άξονα, με τους Σουλεϊμάνοφ Γκαρθία και Σαβέριο στην τριάδα πίσω από τον Μορόν, ο οποίος έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης.Με… γκολ από τα αποδυτήρια ξεκίνησε η αναμέτρηση, καθώς ο Άρης ευτύχησε να ανοίξει το σκορ. Όταν από σέντρα του Γκαρθία από δεξιά, ομε κεφαλιά έξω από την μικρή περιοχή νίκησε τον Ντραγκόφσκι, πετυχαίνοντας τοΧρειάστηκε να περάσει ένα πεντάλεπτο για να συνέλθει από την ψυχρολουσία ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, παρότι συνέχισε να δείχνει «μουδιασμένος»,Αρχικά με την κεφαλιά του Ούγκο, από κόρνερ του Μπακασέτα από αριστερά, με τον Κουέστα να αποκρούει, στο 8’. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Λημνιός δεν έκανε την προβολή σε κενή εστία, μετά το γύρισμα του Βέρμπιτς από αριστερά. Ενώ στο 11’ ο Τσέριν επιχείρησε το πλασέ από διαγώνια θέση, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.Το «τριφύλλι» εξακολούθησε να έχει τονκαι να κυκλοφορεί την μπάλα, κερδίζοντας κι άλλα κόρνερ. Όμως, με τους παίκτες του άξονα, κυρίως, να πιέζουν ψηλά ήταν καιτου αντιπάλου του.Ήταν, δε, εκείνο που είχε την επόμενη καλή στιγμή, ξανά από εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, με τον Ούγκο να παίρνει μια ακόμα κεφαλιά, αλλά τον Μπράμπετς να απομακρύνει την μπάλα, στο 20ο λεπτό.Μάλιστα, δύο λεπτά μετά, λίγο έλειψε να γίνει και το 0-2. Ή, αν προτιμάτε από ένα, ο οποίος έχασε την μπάλα από τα χέρια του μετά από έξοδο. Δίνοντας την ευκαιρία στοννα σουτάρει εντός περιοχής, για να σώσει με προβολή ο Ούγκο!Οι «κίτρινοι» συνέχισαν να περιμένουν τον αντίπαλο τους πίσω από την μπάλα, ψάχνοντας κάποια καλή αντεπίθεση, ενώ παράλληλα κατάφεραν να βγάλουν… αναίμακτα και τις νέες κεφαλιές των Βέρμπιτς-Αράο, πριν το ημίωρο.Με το σκηνικό να παραμένει ίδιο και στα υπόλοιπα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, καθώς ηκαι η, επέτρεψε ένα αναιμικό σουτ του Ιωαννίδη και μια εντελώς άστοχη κεφαλιά του Ούγκο, που δεν στάθηκαν ικανά να προβληματίσουν τον Κουέστα, στο 35’ και στο 41’ αντίστοιχα.: Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο, καθώς πέτυχε το γκολ που έμελλε να τους χαρίσει το «τρίποντο». Παράλληλα, ήταν εκείνος ο οποίος είχε και την επόμενη καλύτερη στιγμή της ομάδας του, με το δοκάρι στο 52ο λεπτό και έδωσε πολλές «μάχες» μέχρι να αντικατασταθεί.: Μετά από ένα… εύκολο πρώτο ημίχρονο, οσφύριξε πολύ στην επανάληψη. Αιτία τα πολλά σκληρά μαρκαρίσματα, κυρίως από τους «κίτρινους», που οδήγησε σε κίτρινες κάρτες αλλά και αρκετές διακοπές, χωρίς τις ανάλογες καθυστερήσεις! Παράλληλα, στην φάση που ζήτησε πέναλτι ο Παναθηναϊκός για ανατροποή του Τζούριτσιτς, ο Αζέρος ρέφερι έδειξε ότι μίλησε με τον VARίστα.: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Αράο, Ούγκο (80' Βαγιαννίδης), Μλαντένοβιτς, Τσέριν (80' Τζούριτσιτς), Βιλένα (62' Γερεμέγεφ), Μπακασέτας, Λημνιός (46' Μαντσίνι), Ιωαννίδης, Βέρμπιτς (46' Σπόραρ).: Λοντίγκιν, Ρούμπεν, Zέκα, Παλάσιος.: Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μοντόγια, Νταρίντα, Ζουλ (72' Ντουκουρέ), Σουλεϊμάνοφ (72'Φετφατζίδης), Γκαρθία (59' Ροζ), Σαβέριο (59' Τζούρασεκ), Ζαμόρα (66' Μορόν).: Χουτεσιώτης, Ανσαριφάρντ, Φεράρι, Παναγίδης.: Αλιγιάρ Αγκάγεφ (Αζερμπαϊτζάν).: Ζεϊνάλ Ζεϊνάλοφ, Ακίφ Εμιράλι (Αζερμπαϊτζάν).: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας).: Καμάλ Ουμουντλού (Αζερμπαϊτζάν).: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών).

