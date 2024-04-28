Η βόλτα ενός 17χρονου μαθητή το βράδυ της Κυριακής (28/4) κατέληξε σε ένα δυσάρεστο συμβάν με τον τραυματισμό του στο πόδι εντός κλειστού χώρου στο 1ο Λύκειο Λαμίας.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 21:15’ και σύμφωνα με μαρτυρίες ο νεαρός βρέθηκε χτυπημένος εντός περιφραγμένου χώρου, που φυλάσσει το προαύλιο από τη στέγη του Γυμναστηρίου, ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση.

Μετά την πτώση του όμως και τον τραυματισμό του στο πόδι, το παιδί δεν μπορούσε να πηδήσει από τα κάγκελα και για βοήθεια ειδοποιήθηκε πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Δύο πυροσβεστικά οχήματα και ισάριθμα ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, καθώς και περιπολικά της αστυνομίας, με τους διασώστες να κόβουν τελικά μέρος της εσωτερικής πόρτας για τον απεγκλωβισμό του και τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν γείτονες, καθημερινά δεκάδες παιδιά από όλη τη Λαμία, πηδάνε τα κάγκελα και βρίσκονται στο σημείο. Η Διεύθυνση του σχολείου έχει λάβει μέτρα για όλα τα επικίνδυνα σημεία με υψηλά κάγκελα, αλλά αυτά δεν αποτελούν εμπόδιο στους νεαρούς.

