Εικόνες τρομερής έντασης στην Τούμπα με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Σρέντερ, που βρήκε τον ΠΑΟΚ θριαμβευτή (3-2) επί της ΑΕΚ με ανατροπή στην ανατροπή!



Δυστυχώς, μετά τη λήξη ενός αγώνα, πραγματική διαφήμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση στην είσοδο της φυσούνας για τα αποδυτήρια με πρωταγωνιστή τον έξαλλο Ματίας Αλμέιδα και ανθρώπους του ΠΑΟΚ!



Ο προπονητής της ΑΕΚ ήταν όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί και μάλιστα ήρθε στα χέρια με κάποιον, με αρκετό κόσμο να προσπαθεί να τον συγκρατήσει και κυρίως τον προπονητή τερματοφυλάκων της Ένωσης, Κάρλος Ρόα!



Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη και υπήρξε αυτή η τρομερή ένταση στο φινάλε, που έκανε έξαλλο τον Αργεντινό τεχνικό των «κιτρινόμαυρων».

Είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες:





































