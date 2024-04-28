Πένθος στη δημοσιογραφία: Πέθανε ο αθλητικογράφος Στράτος Σεφτελής

Πένθος στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία και την οικογένεια της ΕΡΤ από τον αδόκητο χαμό του Στράτου Σεφτελή, στα 68 του χρόνια.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο αδελφός του, Κώστας, με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook.

Ο Στράτος Σεφτελής γεννήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1955 στη Μυτιλήνη.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία από την εφημερίδα «Φως των Σπορ», ενώ στη συνέχεια πέρασε από την «Αθλητική Ηχώ» και αργότερα στο «Έθνος», όπου έμεινε για πάνω από 30 χρόνια.

Από το 1981 εργάστηκε στην ΕΡΤ, όπου κάλυψε αμέτρητους αγώνες ποδοσφαίρου, στίβου και υγρού στίβου, παρουσιάζοντας και αθλητικές εκπομπές, ενώ υπήρξε διευθυντής αθλητικών προγραμμάτων στη δημόσια τηλεόραση από το 1993 έως το 1998.

