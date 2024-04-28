Του Χρυσόστομου Τσούφη

«Σας ενημερώνουμε ότι λόγω φόρτου εργασίας το προγραμματισμένο ραντεβού που ήταν προγραμματισμένο στις 23 Απριλίου μεταφέρεται εντός Απριλίου...»

Είναι μόνο ένα από τα εκατοντάδες e-mails με τα οποία οι τεχνικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διασύνδεση POS – ταμειακών μηχανών ενημερώνουν τους εν αγωνία πελάτες τους ότι μεταφέρουν τα προγραμματισμένα ραντεβού τους στο ...αόριστο εντός Απριλίου. Και με αυτόν τον τρόπο τους κρατάνε σε μια ιδιότυπη ομηρία ενώ η άμμος στην κλεψύδρα «σώνεται» καθώς η 30η Απριλίου είναι η τελευταία ημέρα «συμμόρφωσης».



Κάποια από αυτά τα e-mails αυτά έφτασαν και στο skai.gr από επιχειρηματίες που αγωνιούν πλέον αν θα προλάβουν τις διορίες ενώ δεν φέρουν καμία ευθύνη. Ο συγκεκριμένος όπως και όλοι οι υπόλοιποι «όμηροι» έχει κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει. Προμηθεύτηκε έγκαιρα το POS, έγκαιρα αναβάθμισε την ταμειακή του και έγκαιρα έκλεισε το ραντεβού του. Και εναγωνίως ρωτούν τι θα γίνει αν ο τεχνικός αφού αυθαίρετα μετέθεσε το ραντεβού, αυθαίρετα δεν εμφανιστεί «εντός Απριλίου». Κινδυνεύουν τότε με πρόστιμο 10.000€;



Το Υπουργείο Οικονομικών είναι καθησυχαστικό. Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. Τα ραντεβού τους είναι δηλωμένα στο μητρώο της ΑΑΔΕ οπότε δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο διαβεβαιώνουν. Με χθεσινή του δήλωση ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής επίσης θέλησε να διασκεδάσει τις όποιες ανησυχίες τονίζοντας στην ΕΡΤ ότι η Αρχή έχει την εμπειρία να κρίνει ποιος έχει ευθύνη και ποιος όχι.



Παράταση πάντως δεν πρόκειται να δοθεί όπως ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους η ηγεσία του ΥΠΟΙΚ. Και δεν πρόκειται να δοθεί από σεβασμό και μόνο στο 94-95% των επιχειρήσεων – στο οποίο ανήκει και ο αποστολέας του συγκεκριμένου email – οι οποίοι είτε έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διασύνδεση είτε έχουν προγραμματισμένο ραντεβού. Ήδη άλλωστε ο Υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης έχει δώσει εντολή να έχει στο γραφείο του στις 30 Απριλίου όλες τις λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων που θα αρχίσουν από το Μάιο.



Το προφανές είναι ότι θα ξεκινήσουν από τους ισχυρότερους οικονομικά που είχαν και τα περισσότερα μέσα να συμμορφωθούν και θα ακολουθήσουν οι ασθενέστεροι.



Σε ένα προσωπικό σχόλιο, θεωρώ εξοργιστικό να ανησυχεί για το πρόστιμο αυτός που έχει κάνει ό,τι είναι δυνατό και οι 25.000 ή κάποιοι από αυτούς, που δεν έχουν κάνει τίποτε να μην ανταποκρίνονται καν στις επανειλημμένες ειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ να προβεί στα δέοντα. Τα πρώτα πρόστιμα πάντως έχουν ήδη «πέσει» σε 30 επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1εκατομμυρίου ευρώ. Η ΑΑΔΕ επίσης έχει προβεί σε περισσότερες από 9.500 κλήσεις υπενθυμίζοντας στους επιχειρηματίες ότι η διορία εκπνέει.



Σε μια ιδιότυπη ομηρία βρίσκονται πολλές επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να προμηθευτούν POS διότι βρίσκονται στη λίστα του Τειρεσία. Και γι'αυτούς πάντως το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε απευθείας επαφή με τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (acquirers) προκειμένου να βρεθεί λύση μέσω κάποιων εχέγγυων ώστε να σταματήσει κι ο αποκλεισμός τους από τις τράπεζες. Ένα τέτοιο θα μπορούσε να είναι λ.χ. η καθυστέρηση στην απόδοση των χρημάτων στον επιχειρηματία. Τις επίσημες ανακοινώσεις πάντως αναμένεται να τις κάνει ο κ. Θεοχάρης αμέσως μετά το Πάσχα.

