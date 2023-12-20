Στις αρχές του 2024 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες για την υλοποίηση του πρώτου από τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, αυτού του Μουσείου Ολοκαυτώματος, ώστε να ξεκινήσει η ανέγερσή του την άνοιξη του επόμενου έτους και έτσι να ολοκληρωθεί το 2026 όπως υπολογίζεται.

Αυτό επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της εταιρείας «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ - Σύμβουλοι Μηχανικοί», στην οποία γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος από την υπηρεσία δόμησης του δήμου Θεσσαλονίκης.

«Απαιτήθηκε ένας νόμος και δύο Προεδρικά Διατάγματα, που κατέστησαν δυνατή την ολοκλήρωση της αδειοδότησης», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», Δημήτρης Σαμαράς, project manager του έργου. Σύμφωνα με τον ίδιο, προχωρά ήδη η δημοπράτηση των πρόδρομων εργασιών και στις αρχές του έτους θα έχουμε τον ανάδοχο εργολάβο για τις πρώτες κατασκευαστικές εργασίες εκσκαφών και αντιστηρίξεων

.«Με την έμπρακτη υποστήριξη όλων των αρμόδιων φορέων ευελπιστούμε ότι το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος, ένα αιώνιο σύμβολο μνήμης και ελπίδας με παγκόσμια ακτινοβολία, θα υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του εντός του 2026, αποτελώντας το πρώτο εμβληματικό έργο διεθνούς ακτινοβολίας που θα ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη», τονίζει ο ίδιος.

Μουσειολογική και Αρχιτεκτονική Μελέτη

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στις αρχές του 2024 αναμένεται η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της Μουσειολογικής μελέτης (σε σύμπραξη του διεθνούς φήμης αμερικάνικου Μουσειογραφικού γραφείου, Gallagher & Associates και του διακεκριμένου Μουσειολόγου από το Ισραήλ, Yitzchak Mais, υπό την καθοδήγηση της επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής του έργου με τη συμμετοχή διακεκριμένων ιστορικών και ακαδημαϊκών συμβούλων), που περιλαμβάνει την εκπόνηση του Master plan του Μουσείου, δηλαδή την ανάπτυξη του ιστορικού και αφηγηματικού περιεχομένου. Τη σκυτάλη θα λάβουν, στη συνέχεια, η Μουσειογραφική μελέτη και ο αναλυτικός σχεδιασμός της μόνιμης έκθεσης.

Το Μουσείο έχει συνολική επιφάνεια περίπου 9.000 τ.μ. και θα αποτελείται από έξι υπέργειους και δύο υπόγειους ορόφους. Θα αναπτύσσεται επίσης γύρω από ένα μικρό αστικό άλσος. Πέρα από τους χώρους της μόνιμης έκθεσης, θα περιλαμβάνει χώρους περιοδικών εκθέσεων, αρχείων, εκπαίδευσης και έρευνας, χώρους πολλαπλών χρήσεων και αναψυχής και γραφεία διοίκησης, ενώ στο διπλανό ακίνητο θα δημιουργηθεί ο υπαίθριος χώρος στάθμευσης.

Την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης συνυπογράφουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία Efrat Kowalsky Architects από το Ισραήλ, Heide von Beckerath από τη Γερμανία και Makridis Associates από τη Θεσσαλονίκη. Το Μουσείο έχει σχεδιαστεί ως ένα περίοπτο μνημείο με έμπνευση από τα οκταγωνικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, το οποίο κατά τη διάρκεια της νύχτας θα διαχέει φως από μέσα προς τα έξω, μεταμορφώνοντας το κτίριο σε έναν ζωντανό καμβά που μιμείται το φωτισμό των φάρων. Ο σχεδιασμός βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας και κοινός στόχος όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι η πιστοποίησή του έργου από το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αειφόρου ανάπτυξης LEED.

Υπενθυμίζεται ότι για το εμβληματικό έργο (που υλοποιεί η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ελληνικό δημόσιο, αλλά και από δωρεές όπως του Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά), χορηγήθηκε τους τελευταίους μήνες η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), καθώς και η έγκριση των υψομετρικών μελετών από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Στις αρχές του Δεκεμβρίου 2023, παρουσιάστηκε από τους αρχιτέκτονες του έργου Πέτρο Μακρίδη από τους Makridis Associates, Meira Kowalsky από τους Efrat-Kowalsky Architects, Tim Heide και Verena von Beckerath από τους Heide & von Beckerath, και γενικά από τους μελετητές του έργου η οριστική μελέτη του έργου στα γραφεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, παρουσία του πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Αντρέα Κίντλ και της γενικής προξένου Θεσσαλονίκης Σίμπυλλα Μπέντικ, του απερχόμενου δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, του νεοεκλεγέντα δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, καθώς και του πρώην δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη και εκπροσώπων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

