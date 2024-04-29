Μεξικό: 14 νεκροί και 31 τραυματίες σε τροχαίο

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 τραυματίστηκαν σε τροχαίο χθες Κυριακή στο Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα έγινε στην πολιτεία του Μεξικού, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, όταν ανατράπηκε λεωφορείο, διευκρίνισε η πολιτειακή Γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας.

«Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 14 νεκρούς και άλλους 31 τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα τροχαία αυξάνονται στο Μεξικό από το 2020. Καταγράφτηκαν 377.231 τροχαία στη χώρα το 2022, σύμφωνα με το μεξικανικό εθνικό ινστιτούτο στατιστικών (INEGI).

Την 24η Φεβρουαρίου, 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην πολιτεία Σαν Λουίς Ποτοσί (κεντρικά-βόρεια), ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικοι.

Το Σάββατο, φορτηγό χτύπησε μετανάστες που κινούνταν με τα πόδια και σκότωσε τους τρεις από αυτούς στην πολιτεία Οαχάκα, σύμφωνα με τον μεξικανικό Τύπο. Ο οδηγός διαφεύγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

