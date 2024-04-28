Σε εξέλιξη είναι σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας την οποία συγκάλεσε εκτάκτως ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας, της ΕΛΑΣ, του ΓΕΕΘΑ, ο γενικός διευθυντής Δασών, Ευάγγελος Γκουντούφας και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Η σύσκεψη πραγματοποιείται λόγω των πολλών και ταυτόχρονων εστιών που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ώρες και των θυελλωδών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν κατά τόπους και τις επόμενες ημέρες.

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Β. Κικίλια, για τις σημαντικές ποινές που επισύρει πλέον ο εξ αμελείας εμπρησμός, με αφορμή τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Όπως τόνισε, ήδη έχουν γίνει 3 συλλήψεις, επεβλήθησαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και σχηματίστηκαν δικογραφίες, ενώ ένας εξ αυτών θα οδηγηθεί τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα.

