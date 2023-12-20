Ανθρωποκυνηγητό σε Ελλάδα και Αλβανία έχει εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του 37χρονου δράστη της αιματηρής επίθεσης στο Γκάζι, ενώ σήμερα Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, απολογείται ο 33χρονος υπήκοος Αλβανίας ο οποίος φέρεται ως συνοδηγός στο όχημα και του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συμμετοχή σε απόπειρα και για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στην ΕΡΤ μίλησε χθες η δικηγόρος του 33χρονου, επισημαίνοντας ότι δεν αποδέχεται την πρόκληση οποιασδήποτε σωματικής βλάβης σε βάρος άλλου ανθρώπου, ενώ διαχώρισε τη θέση του πελάτη της από τον άνδρα που πυροβόλησε εν ψυχρώ τους τρεις άνδρες από την Κρήτη.

Η συνήγορος του 33χρονου επανέλαβε ότι ο ίδιος δε γνώρισε την ύπαρξη όπλου «Από την πρώτη στιγμή υπήρξε ειλικρινής και θα παραμείνει έτσι έως το τέλος» είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο 33χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές για ληστεία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νόμο περί όπλων, διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Το 2010 στη Θεσπρωτία μετείχε σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και για το αδίκημα αυτό είχε κατηγορηθεί από το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας.

Το ποινικό μητρώο του καταγράφει μεταξύ άλλων το 2015 στην Αθήνα απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριά σωματική βλάβη, ενώ το 2019 ο άνδρας απασχόλησε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και κλοπές.

Μάλιστα, από το 2019, όταν τελευταία φορά είχε συλληφθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα αυτό της εμφάνισης μια φορά το μήνα στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας.

Αναζητείται σε Ελλάδα και Αλβανία ο 37χρονος κακοποιός

Την ίδια ώρα,το ενδεχόμενο ο σκληρός Αλβανός κακοποιός που πυροβόλησε τους τρεις νεαρούς στο Γκάζι, να έχει διαφύγει στην Αλβανία εξετάζουν οι Αρχές.

Ο καταζητούμενος πιστολέρο έχει κατηγορηθεί στη χώρα μας για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και κλοπές. Σύμφωνα με αλβανικά μέσα, έχει μπει φυλακή για δέκα χρόνια στην Αλβανία, γιατί πυροβόλησε τρεις αστυνομικούς. Αποφυλακίστηκε πριν ακριβώς από ένα χρόνο.

Πηγή: skai.gr

