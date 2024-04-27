Συντετριμμένος ήταν ο βουλευτής Γιάννης Καλλιάνος στην κηδεία του πατέρα του που έγινε το απόγευμα στο Δρέπανο Κορινθίας.

Το «παρών» έδωσε η οικογένειά του εκλιπόντος, φίλοι και συγγενείς, ενώ όπως δείχνουν οι φωτογραφίες από τις argolikeseidhseis, στεφάνια απέστειλαν αρκετοί πολιτικοί καθώς και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πατέρας του βουλευτή, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, στο νοσοκομείο με την οικογένεια να επιρρίπτει ευθύνες στους γιατρούς που δεν μπήκε άμεσα σε ΜΕΘ.

Πηγή: skai.gr

