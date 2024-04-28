Βρετανία: Πιέσεις στον Σούνακ για εκλογές το καλοκαίρι

Η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μεταίχμιο. Ας πάρουμε ως παράδειγμα το πρόβλημα του μεταναστευτικού, το οποίο η ίδια η κυβέρνηση έχει αναδείξει ως μείζον: η πρώτη πτήση για Ρουάντα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε 10 έως 12 εβδομάδες, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Σούνακ, αλλά ενδέχεται να σταματήσει καθώς υπάρχει ο κίνδυνος προσφυγής στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο θέμα της ασφάλειας της χώρας και των αμυντικών δαπανών τα πράγματα μοιάζουν το ίδιο μετέωρα. Αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε αύξησή τους στο 2,5%, όμως μέχρι το 2030 και σε διάστημα 6 χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι μια άλλη κυβέρνηση μπορεί να δεσμευθεί ΄΄η όχι με αυτή την υπόσχεση και ανάλογα αν προσαρμόζεται στις δικές της πολιτικές. Ακόμα η οικονομία αν και αναμφίβολα δείχνει σημάδια ανάκαμψης, είναι άγνωστο πότε η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας θα αποφασίσει τη μείωση των επιτοκίων.



Μόνο η βεβαιότητα για διεξαγωγή των εθνικών εκλογών θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες αυτής της χώρας να επιλέξουν με αποφασιστικότητα τι θα ψηφίσουν. Μέχρι στιγμής όμως ακόμα και αυτό το θέμα βρίσκεται στο γενικό και ασαφή κανόνα, ότι «πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο μέχρι τις 28 Ιανουαρίου του 2025», γιατί βάσει νόμου είναι και η πιο αργή ημερομηνία που θα μπορούσαν οι πολίτες να κληθούν στην κάλπη.

Η ασάφεια του δεύτερου εξαμήνου

Παρά τις απανωτές πιέσεις από τους αντιπάλους του, δημοσιογράφους αλλά και μέλη του Συντηρητικού κόμματος, να ξεκαθαριστεί το τοπίο ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ κρατά ‘σιγή ιχθύος’ για αυτό το θέμα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Sky News, ο Σούνακ επέμεινε στο ίδιο μοτίβο. «Έχω υπάρξει επανειλημμένα ξεκάθαρος για το θέμα το εθνικών εκλογών», «δεν θα πω τίποτα περισσότερο από αυτά που έχω ήδη πει». Όμως αυτό που έχει ήδη δηλώσει είναι ότι «οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στο δεύτερο μισό του έτους». Αυτό πρακτικά σημαίνει όμως ότι από τον Ιούλιο και μετά, κάθε ημερομηνία είναι πιθανή για εθνικές εκλογές. Υποχρέωση της κυβέρνησης και του ηγέτη της είναι μόνο να το δηλώσουν τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την επίσημη ημερομηνία διεξαγωγής.



Υψηλόβαθμες πηγές του Συντηρητικού κόμματος που επικαλούνται σήμερα οι κυριακάτικοι Times δηλώνουν ότι «υπάρχει 90% πιθανότητα οι εκλογές να είναι μεταξύ ημερομηνιών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου». Παράλληλα, αναλυτές βλέπουν πολύ πιθανό σενάριο να ανακοινωθεί η πολυπόθητη ημερομηνία στο ετήσιο Συνέδριο του Συντηρητικού κόμματος στις 2 Οκτωβρίου και να καθοριστεί η 14η Νοεμβρίου ως η ημέρα που οι ψηφοφόροι θα κληθούν στην κάλπη. Ο λόγος που μοιάζει το κυβερνών κόμμα να θέλει να καθυστερήσει τις εκλογές είναι για να καταφέρει να εφαρμόσει κάποιες από τις πολιτικές του, με την ελπίδα ο κόσμος να πειστεί από τις αλλαγές. Το πρώτο μεγάλο τεστ όμως, της ηγεσίας Σούνακ στην δίχρονη ηγεσία του, είναι οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της Πέμπτης.

Κρίση ηγεσίας - ένα ακόμα πρόβλημα

Τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα ούτε για εκείνον ούτε για το κόμμα. Αναμένεται να βιώσουν απανωτές ήττες, με τους πρώτους υπολογισμούς να δείχνουν ότι το Συντηρητικό κόμμα μπορεί να χάσει έως και τις μισές του θέσεις στα δημοτικά συμβούλια της χώρας. Επιπλέον πονοκέφαλος για τον Ρίσι Σούνακ είναι η ελλιπής εμπιστοσύνη που έχουν στο πρόσωπό του και οι ψηφοφόροι αλλά και τα μέλη του κόμματος του. Αποκλειστική δημοσκόπηση του Sky News αυτή την εβδομάδα έδειξε μάλιστα ότι σχεδόν τα 2/3 των Συντηρητικών ψηφοφόρων του 2019 δεν πιστεύουν στον Σούνακ.



Αν η ήττα είναι τόσο μεγάλη για το κυβερνών κόμμα, ένα ακόμα ντόμινο επιπτώσεων είναι έτοιμο να παρασύρει τον 44χρονο Βρετανό πρωθυπουργό. Υπάρχουν φήμες ότι αρκετοί βουλευτές έχουν ως πιθανό σενάριο την κατάθεση πρότασης μομφής ενάντια στον αρχηγό τους. Ο υπουργός Άμυνας, Γκραντ Σαπς πάντως δήλωσε στους Times ότι «τώρα δεν είναι ούτε ο σωστός τόπος ούτε ο σωστός χρόνος για αλλαγή ηγεσίας». Σημαντικό να αναφερθεί, ότι στις δημοσκοπήσεις το Συντηρητικό κόμμα συνεχίζει να παραμένει πίσω από την αξιωματική αντιπολίτευση των Εργατικών με διαφορά γύρω από 20%.

