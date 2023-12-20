Λογαριασμός
Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισίας και την Αττική Οδό

Στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι, ανά τμήματα, και στην άνοδο, από Αιγάλεω έως Αγίους Αναργύρους, ανά τμήματα - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

UPDATE: 19:16
Λεωφόρος Κηφισίας

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι, ανά τμήματα, και στην άνοδο, από Αιγάλεω έως Αγίους Αναργύρους, ανά τμήματα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό: Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10'-15' στην έξοδο για Λαμία, 5'-10' στην έξοδο για Πειραιά, ατο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20'-25' από Μεταμόρφωση(είσοδο από Λαμία)  έως Κηφισίας.

Νωρίτερα, στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος της οδού Πανόρμου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα υπήρξε μποτιλιάρισμα λόγω σύγκρουσης οχημάτων.

