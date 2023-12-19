Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Παίρνουν εξιτήριο την Παρασκευή οι δύο Κρητικοί

Τα νεότερα για τον 34χρονο μετά το χειρουργείο και την αφαίρεση της σφαίρας από το κεφάλι

Κρητικοί Γκάζι

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους τρεις Κρητικούς που τραυματίστηκαν μετά τους πυροβολισμούς στο Γκάζι τα ξημερώματα του Σαββάτου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, οι δύο 28χρονοι θα λάβουν εξιτήριο την Παρασκευή και θα επιστρέψουν στο Ηράκλειο.

Σε καλή κατάσταση εξακολουθεί, να είναι και ο 34χρονος που πυροβόλησαν στο κεφάλι. Μετά την δεύτερη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη, κατά την οποία οι γιατροί του αφαίρεσαν την σφαίρα από το κεφάλι, η εξέλιξη της πορείας της υγείας του είναι ομαλή, με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πυροβολισμοί Πυροβολισμοί στο Γκάζι εξιτήριο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark