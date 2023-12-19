Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Παίρνουν εξιτήριο την Παρασκευή οι δύο Κρητικοί

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους τρεις Κρητικούς που τραυματίστηκαν μετά τους πυροβολισμούς στο Γκάζι τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, οι δύο 28χρονοι θα λάβουν εξιτήριο την Παρασκευή και θα επιστρέψουν στο Ηράκλειο.

Σε καλή κατάσταση εξακολουθεί, να είναι και ο 34χρονος που πυροβόλησαν στο κεφάλι. Μετά την δεύτερη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη, κατά την οποία οι γιατροί του αφαίρεσαν την σφαίρα από το κεφάλι, η εξέλιξη της πορείας της υγείας του είναι ομαλή, με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.