Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που καίει, για τέταρτη μέρα, στα Πιέρια όρη, μέσα σε χαράδρες και δύσβατες περιοχές.

Η φωτιά ξεκίνησε την Κυριακή στην περιοχή Σαρακατσάνα και από τα 1100 μέτρα έφτασε μέχρι την κορυφογραμμή στα 1900 μέτρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριοθετηθεί η έκταση την οποία τύλιξε στις φλόγες, εντούτοις η καταστροφή φέρεται πως είναι ήπια, καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δασάρχης Πιερίας Πέτρος Παπαπέτρου, «η πυρκαγιά είναι ως επί το πλείστον έρπουσα, που σημαίνει ότι είναι κάτω από τα δέντρα και καίει την παρεδάφια βλάστηση».

Στο σημείο όπου η φωτιά εξελίσσεται σύμφωνα με την πυροσβεστική «σε διάσπαρτες καύσεις εντός της περιμέτρου»- επιχειρούν σήμερα 150 πυροσβέστες, εννέα πεζοπόρα τμήματα, 36 οχήματα, δύο ελικόπτερα καθώς και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ 1» με drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

