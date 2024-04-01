Φωτιά στα Πιέρια όρη- Σε υψόμετρο 2.000 μέτρων το πύρινο μέτωπο

Eξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε χθες στα Πιέρια όρη. Σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων στην θέση Σαρακατσάνα, κοντά στην κορυφή η φωτιά συνεχίζει να κατακαίει χαμηλή βλάστηση αλλά και πεύκα. Πρόκειται για δύσβατο σημείο απόκρημνο και ιδιαίτερο δύσκολο για κατάσβεση.

Την ονομασία «Σαρακατσάνα» φέρει και το Καταφύγιο του ΣΕΟ Κατερίνης που είναι χτισμένο στο κέντρο σχεδόν του Καταφυγίου Άγριας Ζωής.

Στην περιοχή επιχειρούν 94 πυροσβέστες με 26 οχήματα, 1 ελικόπτερο, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ΟΤΑ καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ που διαθέτει τα drones της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.