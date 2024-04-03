Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της σύγκρουσης δύο επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών χθες το πρωί στα βόρεια της Ψυτάλλειας, που είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση του ενός σκάφους.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα συγκρούστηκε με το άλλο επαγγελματικό αλιευτικό με κυβερνήτη έναν 46χρονο, το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε.

Από το συμβάν δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ ο 46χρονος που έπεσε στη θάλασσα περισυνελέγη καλά στην υγεία του.

Στο σημείο μετέβη αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού, ενώ από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από τη Λιμενική Αρχή Κερατσινίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 46χρονος για παράβαση του άρθρου 277 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα «ρόκληση ναυαγίου», αλλά με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

