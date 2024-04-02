Μαίνεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής στην περιοχή Σαρακατσάνα, στα Πιέρια Όρη, η οποία κατευθύνεται προς Κοζάνη.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι φλόγες συνεχίζουν ανεξέλεγκτες το καταστροφικό τους έργο σε δύσβατη περιοχή, γεμάτη χαράδρες.

Προς το παρόν δεν απειλούνται οικισμοί καθώς η φωτιά καίει σε υψόμετρο 2.000 μέτρων και σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο, αλλά υπάρχει έντονη ανησυχία για την πορεία που θα ακολουθήσει η πυρκαγιά.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιά τρία ελικόπτερα.

Παράλληλα, ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 131 πυροσβέστες με 35 οχήματα, καθώς και οκτώ πεζοπόρα τμήματα.

