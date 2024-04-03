Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 3 ξημερώματα σε περίπτερο στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με full face πλησίασαν στο περίπτερο έχοντας κυνηγετικό όπλο και αφού έσπασαν το τζάμι του περιπτέρου με τη λαβή του όπλου απείλησαν την αδερφή του ιδιοκτήτη, που εργαζόταν εκείνη την ώρα.

Κατάφεραν να πάρουν το συρτάρι της ταμειακής μηχανής με 500 ευρώ, καθώς και πακέτα με τσιγάρα και αφού επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που είχαν κλέψει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή, τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.