Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στη Μεσσήνη - Τρόμος για την υπάλληλο τα ξημερώματα

Με το κοντάκι της καραμπίνας έσπασαν το προστατευτικό τζάμι, απείλησαν την αδερφή του ιδιοκτήτη, που εργαζόταν εκείνη την ώρα, αρπάζοντας εισπράξεις και τσιγάρα

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 3 ξημερώματα σε περίπτερο στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με full face πλησίασαν στο περίπτερο έχοντας κυνηγετικό όπλο και αφού έσπασαν το τζάμι του περιπτέρου με τη λαβή του όπλου απείλησαν την αδερφή του ιδιοκτήτη, που εργαζόταν εκείνη την ώρα.

Κατάφεραν να πάρουν το συρτάρι της ταμειακής μηχανής με 500 ευρώ, καθώς και πακέτα με τσιγάρα και αφού επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που είχαν κλέψει λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή, τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

TAGS: Ληστεία Μεσσήνη
