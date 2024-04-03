Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Στρατιωτικό όχημα ανετράπη στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς την Αθήνα, στο 37ο χλμ, (7 χλμ μετά τον κόμβο της Μαλακάσας) στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός.

Στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της Νέας Οδού, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Η ανάσχεση εκτείνεται σε μήκος ενός χλμ.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης:

στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό

στην Κηφισού

στην κατηφόρα της Κανελλοπούλου - Κατεχάκη προς τη Μεσογείων

και στην παραλιακή από τον Άγιο Κοσμά προς το Παλαιό Φάληρο

Πηγή: skai.gr

