Για το πώς λειτουργεί το σύστημα προειδοποίησης σεισμών στην Ιαπωνία και πώς ειδοποιήθηκαν για τον επικείμενο σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες, Πρωτοχρονιά, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος από την Ιαπωνία όπου και βρίσκεται.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι χτύπησαν μαζικά όλα τα κινητά στο μαγαζί που καθόταν λίγο πριν το σεισμό με μια προειδοποίηση που τους προειδοποιούσε ότι έρχεται μεγάλος σεισμός, να παραμείνουν ήρεμοι και να καλυφθούν. «Μετά από σχεδόν ένα λεπτό ήρθε η ισχυρή σεισμική δόνηση και με σημαντική διάρκεια» είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

Όσο αφορά το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα είπε: «Στην Ελλάδα έχουμε την εμπειρία να παίρνουμε μηνύματα από το 112 για άλλους είδους επικίνδυνα φαινόμενα, αλλά για το σεισμό η Ιαπωνία είναι από τις ελάχιστες χώρες που το διαθέτει αυτό. Μόλις ξεκινήσει ο σεισμός, και σπάσει το ρήγμα, καταγράφεται αυτή η φυσική διαδικασία και στα περίπου 2 λεπτά που χρειαζόταν να έρθει σε εμάς το σεισμικό κύμα, το σύστημα προλαβαίνει και στέλνει μια ειδοποίηση γιατί έχει ήδη ανιχνεύσει τα σεισμικά κύματα. Αλλά η ειδοποίηση προλαβαίνει το σεισμό διότι κινείται με την ταχύτητα του φωτός ενώ τα κύματα είναι πιο αργά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.

«Το ίδιο σύστημα είναι που αυτομάτως σταμάτησε όλα τα εν κινήσει τρένα υπερταχείας στην ευρύτερη περιοχή του επικέντρου. Αυτή η τακτική γίνεται τα τελευταία χρόνια και σώζει ζωές» υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος και τόνισε ότι το ίδιο γίνεται και με το φυσικό αέριο. «Όταν το σύστημα ανιχνεύσει κάποιο σεισμό, το σύστημα κλείνει αυτόματα».

Εξηγώντας επίσης γιατί δεν δημιουργήθηκε μεγάλο τσουνάμι είπε ότι το μεγαλύτερο τμήμα του ρήγματος ήταν πάνω στη ξηρά γι’ αυτό και το τσουνάμι δεν ήταν μεγάλο και πρόσθεσε ότι πολλά σπίτια στη χώρα εξακολουθούν να είναι παλιά γι αυτό και προκλήθηκαν ζημιές ή κατέρρευσαν ενώ οι νέες κατασκευές αντέχουν αν και πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις.



Η ανάρτηση του κ. Παπαδόπουλου λίγο μετά το σεισμό με το προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη στο κινητό του

