Εξαπλώνονται οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια - Με σχεδόν 200 συλλήψεις απάντησε η αστυνομία

Σχεδόν 200 φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συνελήφθησαν το Σάββατο σε τρία αμερικανικά πανεπιστήμια κατά την εκκένωση από την αστυνομία των καταυλισμών που είχαν στήσει, το πιο πρόσφατο επεισόδιο στο φοιτητικό κίνημα που εξαπλώνεται στις ΗΠΑ.

Το κίνημα υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους και κατά του πολέμου ξεκίνησε πριν δέκα ημέρες από το πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη και έχει επεκταθεί σε πολλά άλλα, από την Καλιφόρνια στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, περνώντας από τις κεντρικές πολιτείες και ως τις νότιες.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν από τη μονάδα αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας σε πανεπιστήμιο της Βοστόνης.

Το Northeastern University ανακοίνωσε στο Χ «τη σύλληψη περίπου 100 ατόμων από την αστυνομία» διευκρινίζοντας ότι «οι φοιτητές που έδειξαν τις κάρτες τους του Northeastern U. αφέθηκαν ελεύθεροι (…) Όσοι αρνήθηκαν συνελήφθησαν».

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, ακούστηκαν από τους διαδηλωτές «βίαιες αντισημιτικές προσβολές», όπως «σκοτώστε τους Εβραίους», όμως στα μέσα της ημέρας αποκαταστάθηκε η ηρεμία.

Ένας «παράνομος» καταυλισμός που αποτελούνταν από μερικές σκηνές διαλύθηκε από την αστυνομία του πανεπιστημίου και τις τοπικές δυνάμεις της τάξης, όπως φάνηκε σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο άλλο άκρο των ΗΠΑ οι δυνάμεις της τάξης του πανεπιστημίου της Αριζόνα (ASU) «συνέλαβαν 69 ανθρώπους το Σάββατο μετά τη δημιουργία καταυλισμού χωρίς άδεια», επεσήμανε η διοίκησή του, καταγγέλλοντας ότι «οι περισσότεροι δεν ήταν φοιτητές ή μέλη του προσωπικού του ASU».

Στις κεντρικές ΗΠΑ 23 άνθρωποι συνελήφθησαν όταν η αστυνομία εκκένωσε καταυλισμό στο πανεπιστήμιο της Ιντιάνα.

Χωριό από σκηνές

Η πρύτανης του Κολούμπια Μινούς Σαφίκ ανακοίνωσε ότι δε θα ζητήσει από την αστυνομία να απομακρύνει το «χωριό» με τις σκηνές που έχουν στήσει περίπου 200 διαδηλωτές στην πανεπιστημιούπολη.

Ωστόσο, σε στέλεχος του φιλοπαλαιστινιακού κινήματος απαγορεύθηκε η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, μετά τις αντισιωνιστικές απειλές που έκανε σε βίντεο που χρονολογείται από τον Ιανουάριο. Ο νεαρός στη συνέχεια ζήτησε «συγγνώμη», σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το οποίο χαρακτήρισε την κατάσταση στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια χθες «σχετικά ήρεμη».

Ωστόσο, η ένταση παραμένει οξυμένη στο πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια (UPenn), η πρύτανης του οποίου αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον χειμώνα, έπειτα από ακρόασή της ενώπιον του Κογκρέσου, καθώς κρίθηκε ότι δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό στο πανεπιστήμιο.

Έπειτα από «αξιόπιστες πληροφορίες για περιστατικά παρενόχλησης και εκφοβισμού», η πρυτανεία ζήτησε την άμεση διάλυση του καταυλισμού που είχε στηθεί στο UPenn.

Στην Καλιφόρνια η πανεπιστημιούπολη του πολιτειακού πολυτεχνείου Humboldt θα παραμείνει «κλειστή» για το υπόλοιπο εξάμηνο και τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως λόγω «της κατάληψης» δύο κτηρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Στον γειτονικό Καναδά καταυλισμός στήθηκε για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ όπου το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Το πανεπιστήμιο εξέφρασε την ανησυχία του για «τον κίνδυνο κλιμάκωσης και αντιπαράθεσης».

Αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών

Οι εικόνες αστυνομικών της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών να συλλαμβάνουν φοιτητές, έπειτα από αίτημα των διοικήσεων πανεπιστημίων, έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου και θυμίζουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στο Βιετνάμ.

Το κίνημα αλληλεγγύης προς τη Γάζα έχει πάρει πολιτική χροιά επτά μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, μεταξύ των καταγγελιών περί αντισιωνισμού και αντισημιτισμού και της υπεράσπισης της ελευθερίας της έκφρασης.

Στις ΗΠΑ ζει ο μεγαλύτερος αριθμός Εβραίων παγκοσμίως μετά το Ισραήλ -περίπου 6 εκατ- και επίσης εκατομμύρια Αμερικανοί αραβικής καταγωγής ή μουσουλμάνοι.

Σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στις ΗΠΑ φοιτητές και φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές συλλαμβάνονταν και συνήθως αφήνονταν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Στις συγκεντρώσεις αριστεροί και αντισιωνιστές Εβραίοι φοιτητές στηρίζουν τους Παλαιστίνιους, φορώντας την παλαιστινιακή μαντίλα και καταγγέλλοντας «τη γενοκτονία» που διαπράττει το Ισραήλ.

Όμως άλλοι Εβραίοι εκφράζουν την ανησυχία και τον φόβο τους μπροστά στα αντισημιτικά συνθήματα. Η Σκάιλερ Σιράντζκι, 21 ετών, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο George Washington είδε να τη φτύνουν όταν εμφανίστηκε στο πανεπιστήμιο κρατώντας μια ισραηλινή σημαία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.