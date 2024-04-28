Παναγιούδα Μυτιλήνης: Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση δύο πεζών

Σοβαρό τροχαίο μεταξύ δύο ΙΧ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή Παναγιούδα Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το ένα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να παρασύρει δυο πεζούς, εκ των οποίων ο ένας παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του..

Ο δεύτερος πεζός, μία γυναίκα, εκσφενδονίστηκε και εγκλωβίστηκε, σοβαρά τραυματισμένη σε κάδους.

Ελαφρά τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες στα οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

