Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προειδοποίηση για τσουνάμι σε πόλεις της άπω ανατολής λόγω του σεισμού στην Ιαπωνία

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας διέψευσε προηγούμενες αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απομάκρυνση του πληθυσμού από περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο στη Σαχαλίνη.

σεισμός Ιαπωνία

Τμήματα της δυτικής ακτής του νησιού Σαχαλίνη και οι ηπειρωτικές πόλεις Βλαδιβοστόκ και Ναχόντκα, που βρίσκονται κοντά στην Ιαπωνία στη ρωσική ακτή του Ειρηνικού, απειλούνται από τσουνάμι, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο αξιωματούχους.

Σεισμικές δονήσεις, με την πιο ισχυρή να είναι προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι και οι αρχές να απευθύνουν συστάσεις στους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές τους.

Σύμφωνα με το TASS, το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας διέψευσε προηγούμενες αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απομάκρυνση του πληθυσμού από περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο στη Σαχαλίνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Ιαπωνία Ρωσία τσουνάμι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark