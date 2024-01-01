Τμήματα της δυτικής ακτής του νησιού Σαχαλίνη και οι ηπειρωτικές πόλεις Βλαδιβοστόκ και Ναχόντκα, που βρίσκονται κοντά στην Ιαπωνία στη ρωσική ακτή του Ειρηνικού, απειλούνται από τσουνάμι, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο αξιωματούχους.

Σεισμικές δονήσεις, με την πιο ισχυρή να είναι προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι και οι αρχές να απευθύνουν συστάσεις στους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές τους.

Σύμφωνα με το TASS, το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας διέψευσε προηγούμενες αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απομάκρυνση του πληθυσμού από περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο στη Σαχαλίνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.