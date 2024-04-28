Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 22 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές

Τουλάχιστον 22 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές του Σαββάτου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν με πυραύλους ένα σπίτι στον καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας εννέα Παλαιστίνιους – μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά – και τραυματίζοντας περίπου 30 άλλους.

Σε άλλη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σκοτώθηκαν έξι Παλαιστίνιοι – μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά – και τραυματίστηκαν οκτώ άλλοι όταν βομβαρδίστηκε σπίτι στο νότιο τμήμα του θύλακα, όπως ανέφεραν νοσοκομειακές πηγές.

Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν επίσης οίκημα στα βόρεια περίχωρα της Ράφας, όπου επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον 25 τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χώρους αποθήκευσης όπλων και υπόγειες σήραγγες. Υποστήριξε επίσης ότι βομβαρδίστηκε τοποθεσία από όπου εκτοξεύονταν συχνά ρουκέτες εναντίον της ισραηλινής πόλης Ασντόντ και ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οκτώ μαχητές της Χαμάς.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα είχε ανακοινώσει ότι από τις 7 Οκτωβρίου τουλάχιστον 34.388 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 77.437 έχουν τραυματιστεί από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

