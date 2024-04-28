Επεισόδια με έναν τραυματία αστυνομικό, σημειώθηκαν στις 2.30 τα ξημερώματα, στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Καλλιδρομίου.

Ομάδα περίπου 30 ατόμων έστησαν οδοφράγματα, έβαλαν φωτιά σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο κάηκε ολοσχερώς και επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί στο χέρι και να μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

