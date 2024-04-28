Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένταση τα ξημερώματα στα Εξάρχεια: Τραυματίστηκε αστυνομικός, κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα περίπου 30 ατόμων,  έστησαν οδοφράγματα στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Καλλιδρομίου και έβαλαν φωτιά σε σταθμευμένο όχημα το οποίο κάηκε ολοσχερώς.

Επεισόδια στα Εξάρχεια

Επεισόδια με έναν τραυματία αστυνομικό, σημειώθηκαν στις 2.30 τα ξημερώματα, στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Καλλιδρομίου.

Ομάδα περίπου 30 ατόμων έστησαν οδοφράγματα, έβαλαν φωτιά σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο κάηκε ολοσχερώς και επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί στο χέρι και να μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εξάρχεια επεισόδια αστυνομικός τραυματίας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark