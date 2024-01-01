Μετά τη Ρωσία και η Βόρεια Κορέα εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις ανατολικές ακτές της χώρας, μετά τον ισχυρότατο σεισμό που έπληξε σήμερα τη βορειοκεντρική Ιαπωνία.

Οι βορειοκορεάτικες αρχές τόνισαν ότι κύματα ύψους έως και 2,08 μέτρων ενδέχεται να φτάσουν στις ακτές της, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Επίσης, η επαρχία Γκάνγουον της Νότιας Κορέας προειδοποίησε τους κατοίκους να λάβουν μέτρα προφύλαξης και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία σήμερα και προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε νωρίτερα πως η στάθμη της θάλασσας σε ορισμένα τμήματα της επαρχίας Γκάνγουον στην ανατολική ακτή μπορεί να αυξηθεί μετά τον σεισμό αρχικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία και εξέδωσε προειδοποίηση για προσοχή.

Είχε αναφέρει πως τσουνάμι ύψους έως και 0,3 μέτρου μπορεί να έφθανε στην ανατολική ακτή της Νότιας Κορέας από τις 11:29 έως στις 12:17 σήμερα.

Η επαρχία Γκάνγουον είπε στους κατοίκους σε μηνύματα κειμένου έκτακτης ανάγκης να μείνουν μακριά από την ακτή και να απομακρυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Η πόλη Σάμτσοκ συνέστησε στους κατοίκους να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο ύψος από ένα τριώροφο κτήριο, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

