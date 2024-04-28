Τρεις γυναίκες και δύο κορίτσια από την Υεμένη σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη νότια Υεμένη, σύμφωνα με τους αντάρτες Χούθι και κυβερνητικές πηγές που κατηγορούν οι μεν τους δε ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση.

"Τρεις γυναίκες και δύο κορίτσια σκοτώθηκαν ενώ έψαχναν για νερό σε ένα από τα πηγάδια", ανακοίνωσε υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τους αντάρτες, κατηγορώντας τις πιστές στην κυβέρνηση δυνάμεις.

Η επίθεση σημειώθηκε στο κυβερνείο Ταΐζ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από την κυβέρνηση και βρίσκεται κοντά στην γραμμή του μετώπου μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγή των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας, που ζήτησε να μην κατονομαστεί γιατί δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στους δημοσιογράφους, επιβεβαίωσε τον θάνατο των πέντε αμάχων, λέγοντας ότι στοχοθετήθηκαν από τους αντάρτες.

"Οι κυβερνητικές δυνάμεις δεν διαθέτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ουδέποτε διεξήγαγαν τέτοιες επιχειρήσεις", δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος του κυβερνητικού στρατοπέδου.

Από το 2014, η Υεμένη μαστίζεται από μια σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης, την οποία υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία, και των Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν.

Οι αντάρτες, που ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις του εδάφους, έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιθέσεις με δρόνους και πυραύλους τους τελευταίους μήνες εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλώνοντας ότι ενεργούν έτσι "σε ένδειξη αλληλεγγύης" προς τους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας.

Ο πόλεμος στην Υεμένη μετρά εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και έχει βυθίσει τον πληθυσμό σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.

Τα βίαια επεισόδια έχουν μειωθεί σημαντικά μετά την εκεχειρία μερικών μηνών την οποία διαπραγματεύτηκε ο ΟΗΕ τον Απρίλιο του 2022, ακόμη κι αν η εκεχειρία αυτή δεν έχει επισήμως παραταθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

