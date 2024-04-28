Ένα χρυσό ρολόι τσέπης, το οποίο ανήκε στον πλουσιότερο επιβάτη του Τιτανικού, πουλήθηκε σε δημοπρασία χθες Σάββατο έναντι 1,175 εκατομμυρίων στερλινών (1,37 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τον βρετανικό οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge & Son.

To αντίτιμο που κατέβαλε αμερικανός συλλέκτης ήταν σχεδόν δεκαπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας του ρολογιού (100.000-150.000 στερλίνες, δηλαδή 116.000-175.000 ευρώ).

Καταρρίφθηκε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο από το ναυάγιο του Τιτανικού, που αφορούσε το βιολί το οποίο πουλήθηκε το 2013 σε δημοπρασία έναντι 1,1 εκατ. στερλινών. Η θήκη του βιολιού πουλήθηκε χθες Σάββατο έναντι 360.000 στερλινών (420.000 ευρώ) στη δημοπρασία του οίκου Henry Aldridge & Son.

Με χαραγμένα τα αρχικά JJA, το χρυσό ρολόι τσέπης ανήκε στον αμερικανό επιχειρηματία Τζον Τζέικομπ Άστορ, ο οποίος βρήκε τον θάνατο σε ηλικία 47 ετών στο ναυάγιο του Τιτανικού, τα ξημερώματα της 15ης Απριλίου 1912. Ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο εκείνη την εποχή, με περιουσία 87 εκατομμυρίων δολαρίων που σήμερα θα αντιστοιχούσαν σε αρκετά δισεκατομμύρια.

Λίγη ώρα αφότου βοήθησε τη σύζυγό του Μάντλιν να επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο, ο Τζον Τζέικομπ Άστορ εθεάθη να καπνίζει ένα τσιγάρο μαζί με τον αμερικανό συγγραφέα Τζακ Φουτρέλ, σύμφωνα με περιγραφές επιβατών που επέζησαν.

Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε στις 22 Απριλίου 1912. Πάνω του βρέθηκε το χρυσό ρολόι τσέπης, 14 καρατίων.

«Το ρολόι αποκαταστάθηκε πλήρως μετά την επιστροφή του στην οικογένεια» του Τζον Τζέικομπ Άστορ «και φορέθηκε από τον γιο του», ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών στην παρουσίαση. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για «ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του Τιτανικού και ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια στην ιστορία της ωρολογοποιίας που σχετίζονται με το διασημότερο πλοίο στον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.