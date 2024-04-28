Λογαριασμός
Κίνα: Πέντε νεκροί και 33 τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, ο ανεμοστρόβιλος έπληξε το απόγευμα τη βιομηχανική ζώνη Μπαϊγούν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε 141 κτίρια.

Kίνα

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 33 τραυματίστηκαν όταν ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες Σάββατο την πόλη Κουανγκτσόου (Καντόνα), πρωτεύουσα της επαρχίας Κουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα.

Όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, ο ανεμοστρόβιλος έπληξε το απόγευμα τη βιομηχανική ζώνη Μπαϊγούν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε 141 κτίρια. Δεν αναφέρθηκαν καταρρεύσεις σπιτιών, υπογραμμίζεται.

Πέρυσι, ανεμοστρόβιλος είχε προκαλέσει τον θάνατο 10 ανθρώπων στην επαρχία Τσιανγκσού της νοτιοανατολικής Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

