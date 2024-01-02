Σε μια πεζογέφυρα των Αγίων Αναργύρων η οποία δεν έχει λειτουργήσει ποτέ από το 2016 ωστόσο, έχει βανδαλιστεί σε μεγάλο βαθμό, βρέθηκε η κάμερα του ΣΚΑΪ σήμερα, Τρίτη μετά από καταγγελία τηλεθεατή.

Η συγκεκριμένη πεζογέφυρα είναι γεμάτη γκράφιτι ενώ υπάρχουν και δύο ανελκυστήρες οι οποίοι επίσης βρίσκονται εκτός λειτουργίας από το 2016.

Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο, ότι μια πόρτα που υπάρχει στην πεζογέφυρα φένεται να έχει αλλαχθεί το 2022, σε μια πεζογέφυρα που είναι εδώ και χρόνια εκτός λειοτουργίας.

Πηγή: skai.gr

