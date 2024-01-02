Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

kataggelies@skai.gr: Βανδαλισμοί σε νέα πεζογέφυρα στους Αγίους Αναργύρους πριν καν χρησιμοποιηθεί

Η συγκεκριμένη πεζογέφυρα είναι γεμάτη γκράφιτι ενώ υπάρχουν και δύο ανελκυστήρες οι οποίοι επίσης βρίσκονται εκτός λειτουργίας από το 2016.

Πεζογέφυρα

Σε μια πεζογέφυρα των Αγίων Αναργύρων η οποία δεν έχει λειτουργήσει ποτέ από το 2016 ωστόσο, έχει βανδαλιστεί σε μεγάλο βαθμό, βρέθηκε η κάμερα του ΣΚΑΪ σήμερα, Τρίτη μετά από καταγγελία τηλεθεατή.

Η συγκεκριμένη πεζογέφυρα είναι γεμάτη γκράφιτι ενώ υπάρχουν και δύο ανελκυστήρες οι οποίοι επίσης βρίσκονται εκτός λειτουργίας από το 2016.

Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο, ότι μια πόρτα που υπάρχει στην πεζογέφυρα φένεται να έχει αλλαχθεί το 2022, σε μια πεζογέφυρα που είναι εδώ και χρόνια εκτός λειοτουργίας. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άγιοι Ανάργυροι kataggelies@skai.gr
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark