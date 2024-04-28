Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας απέρριψε χθες Σάββατο το ενδεχόμενο επανορθώσεων για θηριωδίες που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του διατλαντικού δουλεμπορίου την εποχή της αποικιοκρατίας, παρά την εκ διαμέτρου αντίθετη τοποθέτηση του προέδρου της χώρας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.

Από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, έξι εκατομμύρια Αφρικανοί απήχθησαν και μεταφέρθηκαν διά της βίας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα, κυρίως στη Βραζιλία.

Ο πορτογάλος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Λισαβόνα θα μπορούσε να επανορθώσει με διάφορες μεθόδους, όπως η διαγραφή χρέους των πρώην αποικιών και η παροχή χρηματοδότησης.

Η κυβέρνηση σχολίασε ότι επιθυμεί «την εμβάθυνση των αμοιβαίων δεσμών, τον σεβασμό της ιστορικής αλήθειας, την ολοένα πιο έντονη και στενή συνεργασία, επί τη βάσει της συμφιλίωσης μεταξύ αδελφικών λαών». Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαδικασία ή πρόγραμμα συγκεκριμένων ενεργειών» για την καταβολή επανορθώσεων, υπενθυμίζοντας ότι αυτή η γραμμή ακολουθήθηκε από προηγούμενες κυβερνήσεις. Χαρακτήρισε «πραγματικά άριστες» τις σχέσεις με πρώην αποικίες της Πορτογαλίας και επεσήμανε τη συνεργασία σε διάφορους τομείς – όπως η παιδεία, ο πολιτισμός και η υγεία – πέραν των πρωτοβουλιών σε οικονομικό επίπεδο.

Την περασμένη Τρίτη, ο πρόεδρος Ρεμπέλο ντε Σόουζα υπογράμμισε την ανάγκη για επανορθώσεις, προκαλώντας έντονη κριτική από κόμματα της δεξιάς και της ακροδεξιάς. «Δεν μπορούμε να αφήνουμε το θέμα κάτω από το χαλί ή μέσα σε ένα συρτάρι. Έχουμε υποχρέωση να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία (επανορθώσεων)», επέμεινε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους το Σάββατο.

Την εποχή της αποικιοκρατίας, η Αγκόλα, η Μοζαμβίκη, η Βραζιλία, το Πράσινο Ακρωτήρι, το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, το Ανατολικό Τιμόρ και ορισμένα εδάφη στην Ασία βρέθηκαν υπό πορτογαλική κυριαρχία.

Ο δρόμος για την κατάργηση της πορτογαλικής αποικιοκρατίας άνοιξε μετά την «Επανάσταση των Γαρυφάλλων», στις 25 Απριλίου του 1974, που έβαλε τέλος στη μακροβιότερη δικτατορία της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

