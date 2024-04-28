Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της Ουάσινγκτον πριν από την έναρξη του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, απαιτώντας να σταματήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ να υποστηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο που συνεχίζεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαδηλωτές με παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ που υπενθύμιζαν τους θανάτους δημοσιογράφων στη Γάζα, παρότρυναν τους προσκεκλημένους να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέφυγε τον κύριο όγκο των διαδηλωτών στην κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου. Ωστόσο, μια μικρότερη ομάδα είχε προβλέψει τον ελιγμό και περίμενε την προεδρική αυτοκινητοπομπή στην πίσω είσοδο, φωνάζοντας συνθήματα για «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας.

Δρακόντεια ήταν τα μέτρα ασφαλείας, λόγω των επεισοδιακών φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων που σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες σε αρκετές πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ.

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ιδρύθηκε το 1914 και διοργανώνει δείπνο σχεδόν κάθε χρόνο από το 1921 για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν την αμερικανική προεδρία, συγκεντρώνοντας παράλληλα χρήματα για υποτροφίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

