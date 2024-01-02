Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζή στην Εθνική οδό Πατρών - Πύργου

Θανατηφόρα παράσυρση είχαμε σήμερα το πρωΐ στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 γυναίκα που κινείτο πεζή στην εθνική οδό στο ύψος των Μποντεϊκων προς Λάππα, παρασύρθηκε από όχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Άμεσα στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, ωστόσο ήδη η γυναίκα είχε χάσει την ζωή της.

