Μεγάλος σεισμός προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε την κεντρική Ιαπωνία σήμερα, προκαλώντας την έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι και συστάσεων στους κατοίκους να εκκενώσουν και να ετοιμαστούν για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.

Τσουνάμι ύψους περίπου ενός μέτρου έπληξε τμήματα της δυτικής ακτής κατά μήκος τις Θάλασσας της Ιαπωνίας με ένα μεγαλύτερο κύμα να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τις παραλιακές νομαρχίες Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Παράλληλα, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας παρακολουθεί πιθανές αλλαγές της στάθμης της θάλασσας σε αρκετές περιοχές κατά μήκος της ανατολικής ακτής της.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με τον πιο σημαντικό να σημειώνεται στις 16:10 (09:10 ώρα Ελλάδας) στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου, και το μέγεθός του να καταγράφεται αρχικά στους 7,4 βαθμούς προτού αναθεωρηθεί προς τα πάνω, στους 7,5 βαθμούς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), και στους 7,6 βαθμούς σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Visuals from Kanazawa City, Japan After Powerful Earthquake Of 7.6 Magnitude Hit Japan #earthquake #Japan #Tsunamipic.twitter.com/GA3ILk1Y1Q — Sachiin Ramdas Suryavanshi (@sachiinv7) January 1, 2024

Ο Φούμιο Κισίντα, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, κάλεσε τους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές να απομακρυνθούν αμέσως, μετέδωσε το Reuters. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, εν τω μεταξύ, προειδοποίησε τους κατοίκους να προετοιμαστούν για πιθανούς νέους σεισμούς.

Train passenger captures moment western Japan was hit by a 7.6-magnitude earthquake pic.twitter.com/1ZemLCLUtz — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

Σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν ή αμέσως μετά στην ίδια περιοχή: ένας πρώτος μεγέθους 5,7 βαθμών στις 09:06 στο εσωτερικό, ένας άλλος μεγέθους 6,1 βαθμών στις 09:18, στη συνέχεια τρεις ακόμη μεγέθους 4,5 έως 4,8 βαθμών έως τις 09:16.

Visuals of destruction emerging after massive 7.4 magnitude #earthquake rocked Western #Japan. pic.twitter.com/k1rnydtoIO — World Times (@WorldTimesWT) January 1, 2024

Υπολογίζεται ότι 20 μετασεισμοί μεγέθους 4 βαθμών και άνω έπληξαν τις ακτές της Ishikawa και τις γειτονικές νομαρχίες Niigata μεταξύ 16:06 και 17:29 τοπική ώρα, λίγο μετά το μεγάλο σεισμό. Σε πολλές περιοχές έχουν αναφερθεί μπλακ άουτ και έκρηξη αγωγών ύδρευσης, ενώ δρόμοι κλείνουν λόγω ρωγμών και άλλων ζημιών που έχουν υποστεί.

WATCH: Tsunami waves observed along the coast of western Japan. People being urged to evacuate pic.twitter.com/sY3bdpVZVc — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

Ρωγμές σε δρόμους, ζημιές και καταρρεύσεις κτιρίων, στο νοσοκομειο τραυματίες

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK έδειχναν κτίρια να καταρρέουν στην Ισικάουα, και σεισμικές δονήσεις να σείουν κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο στην απέναντι ακτή.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Παράλληλα, οι πρώτοι τραυματίες μεταφέρονται στα νοσοκομεία κυρίως με σπασίματα, ωστόσο δεν έχει αναφερθεί προς το παρόν κάποιος θάνατος.

Πιθανο τσουνάμι 5 μέτρων στη βόρεια ακτή του κέντρου της Ιαπωνίας

Τσουνάμι που μπορεί να φθάσει σε ύψος έως και τα πέντε μέτρα είναι "πιθανό" στη βόρεια ακτή του κέντρου της Ιαπωνίας σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,5 βαθμών που έπληξε σήμερα τη χώρα, σύμφωνα με αμερικανικές και ιαπωνικές υπηρεσίες τις οποίες επικαλείται το AFP.

"Τσουνάμι που οφείλεται στον σεισμό αυτόν είναι πιθανό σε μια ακτίνα 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνίας", ανέφερε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό ((PTWC) στη Χαβάη (Ηνωμένες Πολιτείες). Από την πλευρά της, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για τσουνάμι που μπορεί να φθάνει σε ύψος έως και τα πέντε μέτρα.

2024 didn't start in the best of ways in Japan.



A preliminary M7.6 earthquake hit central Japan, triggering a tsunami warning and advisories for residents to evacuate



The clip is from about one hour ago.



[📹 NHK]pic.twitter.com/7PlUQH5vF4 — Massimo (@Rainmaker1973) January 1, 2024

Κανένα πρόβλημα στους πυρηνικούς αντιδραστήρες

Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικών σταθμών κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όχι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι.

Η μονάδα της Hokuriku στη Σίκα της Ισικάουα, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχε ήδη διακόψει τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων της πριν από τον σεισμό για τακτική επιθεώρηση και δεν είχε επίπτωση από τον σεισμό, ανέφερε η υπηρεσία.

Ισχυρότατος σεισμός και τσουνάμι έπληξαν τη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, προκαλώντας τον θάνατο σχεδόν 20.000 ανθρώπων, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε πόλεις και πυρηνικές τήξεις στη Φουκουσίμα.

Πηγή: skai.gr

