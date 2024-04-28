Επεισόδιο με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα, έξω από νυχτερινό κέντρο επί της λεωφόρου Κηφισίας 10-12, στο ύψος του Αμαρουσίου.
Ένας άνδρας, ηλικίας 21 ετών, εντοπίστηκε τραυματισμένος στο λαιμό, ο οποίος κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά στο νοσοκομείο.
Στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε ένα ακόμη άτομο, ηλικίας 23 ετών με τραύμα από πυροβόλο όπλο στην κοιλιακή χώρα, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 23χρονος είναι στρατιώτης.
Στο σημείο εντοπίστηκαν όπλο μέσα σε γλάστρα και κάλυκας 9 χιλιοστών.
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
