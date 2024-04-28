Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυροβολισμοί έξω από νυχτερινό κέντρο στο Μαρούσι - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας άνδρας κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, νοσηλεύεται.

UPDATE: 08:07
Eπεισόδιο στο Μαρούσι

Επεισόδιο με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα, έξω από νυχτερινό κέντρο επί της λεωφόρου Κηφισίας 10-12, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Ένας άνδρας, ηλικίας 21 ετών, εντοπίστηκε τραυματισμένος στο λαιμό, ο οποίος κατέληξε λίγο μετά τη μεταφορά στο νοσοκομείο.

Στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε ένα ακόμη άτομο, ηλικίας 23 ετών με τραύμα από πυροβόλο όπλο στην κοιλιακή χώρα, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 23χρονος είναι στρατιώτης.

Στο σημείο εντοπίστηκαν όπλο μέσα σε γλάστρα και κάλυκας 9 χιλιοστών.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρούσι Λεωφόρος Κηφισίας Νεκρός τραυματίας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark