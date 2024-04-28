Τατζικιστάν: Το υπουργείο Εξωτερικών συστήνει στους πολίτες να μην ταξιδεύουν προσωρινά στη Ρωσία

Το υπουργείο Εξωτερικών του Τατζικιστάν ανακοίνωσε ότι συστήνει στους πολίτες της χώρας να μην ταξιδεύουν προσωρινά στη Ρωσία όταν δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη.

Η Ρωσία προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις ανδρών, οι οποίοι, σύμφωνα με τη Μόσχα, κατάγονται από το Τατζικιστάν, μετά τη φονική επίθεση με πυροβολισμούς σε αίθουσα συναυλιών στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας

Το Τατζικιστάν συνέλαβε επίσης τον περασμένο μήνα εννέα άτομα ως ύποπτα για σχέση με το περιστατικό αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

