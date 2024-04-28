Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη, από το μεσημέρι στα βορειοανατολικά, και το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 26 με 27, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιονίου και τους 24 με 26 και στα νησιά του Αιγαίου τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς μεγαλύτερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 από το μεσημέρι νότιοι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θράκη, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Βροχές θα σημειωθούν στην βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες και στην Θράκη ως και το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Θα φτάσει τους 20 με 24 και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30-04-2024

Νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Μακεδονία, τη Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το μεσημέρι - απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες θα σημειωθούν τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες στην Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Λίγες τοπικές βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν στην Εύβοια, την βόρεια Κρήτη και πρόσκαρα τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες. Στα Δωδεκάνησα και το νότιο τμήμα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στρέφονται σε βόρειων διευθύνσεων ίδιας έντασης. Στα ανατολικά βόρειοι 6 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-05-2024

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες έως τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις νότιες νησιωτικές περιοχές με πιθανές τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημεριανές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά ασθενείς ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 02-05-2024

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά ασθενείς και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα νότια.

Πηγή: skai.gr

