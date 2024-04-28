Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογιών της πρώτης ομάδας 31 κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν ενώπιον των ανακριτών της υπόθεσης της εγκληματικής ομάδας οπαδών, στην οποία οι Αρχές χρεώνουν τη δολοφονική επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα κατά του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Από τους 31 κατηγορούμενους που βρέθηκαν ενώπιον των δικαστικών λειτουργών, οι επτά κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Ανάμεσα σε αυτούς και δύο από τους θεωρούμενους, στη δικογραφία, ως μέλη της ηγετικής ομάδας της οργάνωσης στους οποίους αποδίδεται ηθική αυτουργία στη δολοφονία.

Οι υπόλοιποι 24 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων που αφορούν την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα, απαγόρευση παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων οποιασδήποτε ομάδας και απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητικών συνδέσμων .

Το πρωί στα δικαστήρια θα μεταφερθούν για τις απολογίες τους οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

