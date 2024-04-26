Ένας ακόμα άνθρωπος, ο τρίτος κατά σειρά, τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά που επικεντρώνεται στον Ρώσο υφυπουργό Άμυνας Τιμούρ Ιβανόφ (Timur Ivanov) - στενός σύμμαχος του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος κινδυνεύει να πληγεί από το χειρότερο σκάνδαλο που πλήττει το υπουργείο Άμυνας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το σκάνδαλο που λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και κυριαρχεί στο πολιτικό πεδίο και τα μέσα ενημέρωσης ενόψει του κυβερνητικού ανασχηματισμού που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να ανακοινώσει τον επόμενο μήνα.

Πηγή δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο TASS ότι ο Σοϊγκού απέλυσε τον Ιβανόφ μετά τη σύλληψή του και ότι οι ερευνητές κατέσχεσαν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία του Ιβανόφ και της οικογένειάς του.

Κάποιοι αναλυτές θεωρούν την υπόθεση απόπειρα να αποδυναμωθεί ο Σοϊγκού και ένδειξη των εντάσεων και των αντιπαλοτήτων στην ελίτ, καθώς ο Πούτιν ετοιμάζεται να ορίσει νέα κυβέρνηση τον επόμενο μήνα μετά την επανεκλογή του τον Μάρτιο για μια ακόμα εξαετή θητεία.

Ο Σοϊγκού, ωστόσο, αναμένεται να κρατήσει τη θέση του. Υπό τις οδηγίες του, οι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάχθηκαν και ξαναπήραν το προβάδισμα σην Ουκρανία, με σειρά εδαφικών κερδών τους δύο τελευταίους μήνες.

Οι δωροδοκίες στον υφυπουργό Ιβανόφ

Σύμφωνα με την υπηρεσία δικαστηρίων, ο Αλεξάντερ Φομίν, συνιδρυτής της κατασκευαστικής εταιρίας Olimpsitistroy, θεωρείται ύποπτος ότι δωροδόκησε τον Ιβανόφ, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση την Τρίτη, και τον Σεργκέι Μπορόντιν, στενό συνεργάτη του Ιβανόφ, ο οποίος επίσης κρατείται.

O Αλεξάντερ Φομίν

Η υπηρεσία δικαστηρίων ανέφερε ότι ο Φομίν, «έχοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με τον Ιβανόφ», θεωρείται ύποπτος για «παροχή υπηρεσιών» στον Ιβανόφ, τον Μπορόντιν και άλλους. «Επίσης ο Φομίν και άλλα πρόσωπα, που λειτουργούσαν ως οργανωμένη ομάδα, συνέβαλαν στο να λάβει ο Ιβανόφ μια ιδιαίτερα μεγάλη δωροδοκία με τη μορφή της παράνομης παροχής προς εκείνον υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ακίνητα», ανέφερε.

Η οικονομική εφημερίδα Kommersant έγραψε ότι οι ερευνητές υποπτεύονται ότι ο Ιβανόφ δωροδοκήθηκε από τον Φομίν με αντάλλαγμα να τον βοηθήσει να εξασφαλίσει για την εταιρία του συμβόλαια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

O Σεργκέι Μπορόντιν

Σε άλλες έρευνες έγινε λόγος για διαφθορά στη ρωσική ανοικοδόμηση της Μαριούπολης, της ουκρανικής πόλης στην Αζοφική Θάλασσα που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ιβανόφ, που επιμένει ότι είναι αθώος, συνελήφθη στην εργασία του την Τρίτη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας, τον βασικό διάδοχο της σοβιετικής KGB. Αντιμετωπίζει κάθειρξη 15 ετών εάν καταδικαστεί.

Ποιος είναι ο Ιβανόφ

Ο Ιβανόφ, που εκτελεί χρέη υφυπουργού από το 2016, ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση ακινήτων, τη στέγαση, τις κατασκευές και τα στεγαστικά δάνεια στο υπουργείο Άμυνας –οι δαπάνες του οποίου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από την έναρξη του πολέμου. Εδώ και καιρό αποτελεί αντικείμενο δημοσιογραφικών ερευνών.

Το περιοδικό Forbes κατέταξε τον Ιβανόφ μεταξύ των πλουσιότερων ανδρών στις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας.

Το 2022, το ρωσικό Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς, με επικεφαλής τον εκλιπόντα ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, πραγματοποίησε έρευνα σε βάρος του Ιβανόφ. Ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του ζούσαν πολυτελώς, με γιοτ, ελικόπτερα, επισκέψεις στη γαλλική Ριβιέρα, αγορές διαμαντιών ακόμα και μιας έπαυλης του 19ου αιώνα σε μια από τις πιο ακριβές συνοικίες της Μόσχας.

Πηγή: skai.gr

