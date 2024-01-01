Τα 7,6 Ρίχτερ βίωσε ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην Ιαπωνία για επαγγελματικούς λόγους.
Σε ανάρτησή του ανέφερε:
«Μεγάλος σεισμός 7,6 μας κούνησε στην Ιαπωνία. Προειδοποίηση για τσουνάμι 5 μέτρα. Είμαστε καλά. Μοναδική εμπειρία η επίσημη προειδοποίηση για το σεισμό, που έφθασε σε όλα τα κινητά, σε δημόσιο χώρο, 1 λεπτό πριν την άφιξη των σεισμικών κυμάτων. Ήδη καταγράφεται τσυνάμι 3μ. Τα γρήγορα τρένα-σφαίρες σταμάτησαν αυτόματα. Αναφέρονται καταρρεύσεις κτιρίων στην επικεντρική περιοχή. Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για τους συνανθρώπους μας».
