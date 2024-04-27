Ταξίδι στον χρόνο; Η Τεχνητή Νοημοσύνη «μας γυρίζει» στην Αγία Σοφία του 560 μΧ. Στα πλάνα που δημιούργησε η Τεχνητή Νοημοσύνη «φαντάστηκε» πώς θα ήταν η Αγία Σοφιά του 560 μΧ σε όλη της την δόξα σε μια λειτουργία, κατάμεστη, κατάφωτη, με τον αυτοκράτορα και τους αυλικούς μεγαλοπρεπώς ενδεδυμένους. Και όμως αυτά τα λίγα πλάνα της τεχνολογίας, που σίγουρα είναι αφάνταστα κατώτερα της τότε πραγματικότητας, προκαλούν δέος.

Η Αγία Σοφία ή Αγιά Σοφιά λειτούργησε ως χριστιανικός ναός από το 537 μΧ μέχρι το 1453. Στη συνέχεια μετετράπη σε ισλαμικό τέμενος και αργότερα (από το 1935) σε μουσείο. Από το 2020, έπειτα από την απόφαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων, λειτουργεί και πάλι ως τζαμί.

Η ανέγερση του σημερινού ναού, αφιερωμένου στη Σοφία του Θεού, ξεκίνησε το 532 από τους Μικρασιάτες μηχανικούς Ανθέμιο και Ισίδωρο. Η Αγία Σοφία εγκαινιάσθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 537 επί βασιλείας του Ιουστινιανού Α'.

