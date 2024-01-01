Ο νέος χρόνος βρήκε εκατομμύρια Ιάπωνες στους δρόμους μετά τα 7,6 Ρίχτερ που έπληξαν την κεντρική Ιαπωνία σήμερα, προκαλώντας την έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι και συστάσεων στους κατοίκους να εκκενώσουν τις παραθάλλασιες περιοχές.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά οι ιαπωνικές αρχές υποβάθμισαν τον βαθμό προειδοποίησης για «μεγάλο τσουνάμι» για την περιοχή Νότο στη νομαρχία Ισικάουα.

Προειδοποιήσεις για ισχυρούς μετασεισμούς

Δεκάδες μετασεισμοί συνεχίζουν να τρομάζουν τους κατοίκους αφού περισσότερες από 40 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,5 βαθμών και άνω, έχουν γίνει αισθητές μετά τα 7,6 Ρίχτερ.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας προειδοποίησε ότι οι ισχυροί μετασεισμοί ενδέχεται να συνεχιστούν τις επόμενες τρεις ημέρες έως μία εβδομάδα. Η υπηρεσία προέτρεψε τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί για πιθανές καταρρεύσεις κτιρίων και πιθανές κατολισθήσεις σε περιοχές όπου παρατηρήθηκε ισχυρή δόνηση.Αλλά και ο Yoshimasa Hayashi, γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, σε συνέντευξη Τύπου, προειδοποίησε για τον κίνδυνο ισχυρών μετασεισμών.

Κατστροφές σε σπίτια, δρόμους - Πληροφορίες για εγκλωβισμένους

Ο Yoshimasa Hayashi, τόνισε ότι οι Αρχές εξακολουθούν να συλλέγουν πληροφορίες για τις ζημιές. Δεν έχουν γίνει ακόμη πληροφορίες για θύματα, ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι έχουν αναφερθεί έξι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια σπιτιών που κατέρρευσαν.

Παράλληλα, τραυματισμένοι πολίτες μεταφέρονται στα νοσοκομεία με σπασίματα.

Ορισμένα σπίτια καταστράφηκαν και μονάδες του στρατού έχουν σταλεί για να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως ανάφερε ο Χαγιάσι Γιοσιμάσα, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως οι αρχές εξακολουθούν να αποτιμούν την έκταση των ζημιών.

Πιο ισχυροί σεισμοί στην περιοχή, όπου σεισμική δραστηριότητα συγκεντρωνόταν για περισσότερα από τρία χρόνια, μπορεί να σημειωθούν τις ερχόμενες ημέρες, δήλωσε ο αξιωματούχος της JMA Τοσιχίρο Σιμογιάμα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο μετά τον σεισμό, ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους να προετοιμαστούν για περισσότερες καταστροφές.

«Οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενους περαιτέρω σεισμούς και καλώ τον κόσμο στις περιοχές όπου αναμένονται τσουνάμι να εκκενώσουν το ταχύτερο δυνατό», είπε ο Κισίντα.

«Τρέξτε!», μια προειδοποίηση σε έντονο κίτρινο χρώμα στις τηλεοπτικές οθόνες συνιστούσε στους κατοίκους σε συγκεκριμένες περιοχές της ακτής να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους.

Παράλληα, περίπου 36.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα.

Τα δρομολόγια με τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ισικάουα αναστάληκαν ενώ οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Softbank και KDDI ανέφεραν διακοπές στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνδέσεις στην Ισικάουα και στη Νιιγκάτα, σύμφωνα με τους ιστοτόπους τους.

Η ιαπωνική αεροπορική εταιρία ANA έδωσε εντολή σε αεροπλάνα που κατευθύνονταν σε αεροδρόμια στην Τογιάμα και την Ισικάουα να γυρίσουν πίσω, ενώ η Japan Airlines ακύρωσε τις περισσότερες πτήσεις της προς τις περιοχές Νιιγκάτα και Ισικάουα και οι αρχές δήλωσαν πως ένα από τα αεροδρόμια της Ισικάουα έκλεισε.

Υποχωρεί ο κίνδυνος για «μεγάλο τσουνάμι»

Αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για «μεγάλο τσουνάμι» στην επαρχία Ισικάουα και στους νομούς Niigata, Toyama, Yamagata, Fukui και Hyogo. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, με έδρα τη Χαβάη ανέφερε επίσης πως η απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό «έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί».

«Η απειλή ενός τσουνάμι έχει πλέον ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό», τόνισε η υπηρεσία, αφού κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου σάρωσαν περιοχές της χώρας.

Πλάνα που μεταδίδει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της Ιαπωνίας, NHK

Παράλληλα, τμήματα της δυτικής ακτής του νησιού Σαχαλίνη και οι ηπειρωτικές πόλεις Βλαδιβοστόκ και Ναχόντκα, που βρίσκονται κοντά στην Ιαπωνία στη ρωσική ακτή του Ειρηνικού, απειλούνται από τσουνάμι, μετέδωσε νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο αξιωματούχους.

Χάρτης με τα μέρη που μπορεί να χυτυπήσει τσουνάμι

Σύμφωνα με το TASS, το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας διέψευσε προηγούμενες αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απομάκρυνση του πληθυσμού από περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο στη Σαχαλίνη.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε και για τις ανατολικές ακτές της βόρειας Κορέας. Οι βορειοκορεάτικες αρχές τόνισαν ότι κύματα ύψους έως και 2,08 μέτρων ενδέχεται να φτάσουν στις ακτές της, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Επίσης, η επαρχία Γκάνγουον της Νότιας Κορέας προειδοποίησε τους κατοίκους να λάβουν μέτρα προφύλαξης και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία σήμερα και προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε νωρίτερα πως η στάθμη της θάλασσας σε ορισμένα τμήματα της επαρχίας Γκάνγουον στην ανατολική ακτή μπορεί να αυξηθεί μετά τον σεισμό αρχικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία και εξέδωσε προειδοποίηση για προσοχή.

Είχε αναφέρει πως τσουνάμι ύψους έως και 0,3 μέτρου μπορεί να έφθανε στην ανατολική ακτή της Νότιας Κορέας από τις 11:29 έως στις 12:17 σήμερα.

Η επαρχία Γκάνγουον είπε στους κατοίκους σε μηνύματα κειμένου έκτακτης ανάγκης να μείνουν μακριά από την ακτή και να απομακρυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Η πόλη Σάμτσοκ συνέστησε στους κατοίκους να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο ύψος από ένα τριώροφο κτήριο, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας.

Νωρίτερα, για πιθανό τσουνάμι που μπορεί να φθάσει σε ύψος έως και τα πέντε μέτρα στη βόρεια ακτή του κέντρου της Ιαπωνίας σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,5 βαθμών που έπληξε σήμερα τη χώρα, προειδοποίησαν αμερικανικές και ιαπωνικές υπηρεσίες τις οποίες επικαλείται το AFP.

"Τσουνάμι που οφείλεται στον σεισμό αυτόν είναι πιθανό σε μια ακτίνα 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνίας", ανέφερε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό ((PTWC) στη Χαβάη (Ηνωμένες Πολιτείες). Από την πλευρά της, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για τσουνάμι που μπορεί να φθάνει σε ύψος έως και τα πέντε μέτρα.

Κανένα πρόβλημα στους πυρηνικούς αντιδραστήρες

Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικών σταθμών κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όχι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι.

Η μονάδα της Hokuriku στη Σίκα της Ισικάουα, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχε ήδη διακόψει τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων της πριν από τον σεισμό για τακτική επιθεώρηση και δεν είχε επίπτωση από τον σεισμό, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο μεγαλύτερος σεισμός που καταγράφηκε ποτέ στη χερσόνησο του Νότο

Ο σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών είναι ο μεγαλύτερος που καταγράφηκε στη χερσόνησο Νότο στον νομό Ισικάουα από τότε που ξεκίνησαν τα αρχεία το 1885, αναφέρει η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Αξιωματούχος της υπηρεσίας λέει επίσης ότι η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε νωρίτερα ήταν η πρώτη μεγάλη προειδοποίηση αυτού του είδους από τον Μάρτιο του 2011, όταν η Ιαπωνία χτυπήθηκε από έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί.

Προσθέτει ότι υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος κατολισθήσεων και πυρκαγιών στις πληγείσες περιοχές.

