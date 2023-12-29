Πλήθος κόσμου, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον επισημηναγό Επαμεινώνδα Κωστέα, στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μεγάλη Μαντίνεια του Δήμου Δυτικής Μάνης, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ, Χρήστος Στρατουλάκος.

Ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας έχασε τη ζωή του, την Τετάρτη, όταν συνετρίβη το εκπαιδευτικό αεροσκάφος Τ2 σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Στην κηδεία έδωσαν το παρών ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Τομεάρχης 'Αμυνας του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστολάκης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

Ο πιλότος αφήνει πίσω του δύο ανήλικα παιδιά και τη σύζυγό του που ήταν αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας.

Απονομή ανώτατου βαθμού στον επισημηναγό με Προεδρικό Διάταγμα

Με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Δένδια, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και απόφασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), απονέμεται ο βαθμός του Αντιπτεράρχου στον Επισμηναγό (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα (ΑΜ: 63824), ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

Σε κλίμα συγκίνησης η απόδοση τιμών στον πιλότο

Νωρίτερα, το πρωί σε κλίμα βαθειάς συγκίνησης έγινε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η απόδοση τιμών στον επισμηναγό Επαμεινώνδα Κωστέα.

Την ώρα της έπαρσης της σημαίας (στις 7:30) και παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στρατιωτικοί και πολιτικό προσωπικό βγήκαν στα μπαλκόνια του ΥΕΘΑ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο 40χρονο πιλότο.

Ειδικότερα, στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, καθώς και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λίγα λεπτά αργότερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον ιερό ναό Παναγιάς Παντάνασσας στο στρατόπεδο Παπάγου.

