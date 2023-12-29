Η εργατική κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ ασκούσε πιέσεις το 2003 προς το Βρετανικό Μουσείο προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία με την Ελλάδα για διαμοιρασμό των μαρμάρων του Παρθενώνα, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times. Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η κυβέρνηση Μπλερ κατηγορούσε το Βρετανικό Μουσείο για «αδιαλλαξία».

Το άρθρο επικαλείται επιστολή της συμβούλου της Ντάουνινγκ Στριτ, Σάρα Χάντερ, προς τον Τόνι Μπλερ που δημοσίευσαν τα Εθνικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου και στην οποία ανέφερε ότι «υπάρχουν καλοί λόγοι για να το κάνουμε τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια να ενθαρρύνουμε το Βρετανικό Μουσείο να καταλήξει σε συμφωνία στους επόμενους 12 μήνες»,.

Η διαμάχη για την επιστροφή των γλυπτών μαίνεται για περισσότερο από δύο αιώνες, αναφέρουν οι Financial Times.

«Η ελληνική υπόθεση έχει γίνει πιο περίπλοκη - επιχειρηματολογώντας για ένα δάνειο αντί για την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας - και έρχεται σε αντίθεση με την αδιαλλαξία του [Βρετανικού Μουσείου] να εξετάσει τυχόν συμβιβασμούς», πρόσθεσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ προκάλεσε διπλωματική διαμάχη τον Νοέμβριο, όταν αγνόησε τον Έλληνα ομόλογό του στη σκιά της διαμάχης τα λεγόμενα «Ελγίνεια Μάρμαρα». Ο Σουνάκ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το σχόλιο που έκανε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από μια προγραμματισμένη συνάντηση.

Ο Μητσοτάκης βρίσκεται σε μακροχρόνιες συζητήσεις με τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν για το ενδεχόμενο μιας δανειακής σύμβασης. Ο Κερ Στάρμερ, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, έχει πει ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο σε μια τέτοια συμφωνία μεταξύ της Αθήνας και του μουσείου.

Ο Όσμπορν είπε στο podcast του στο Political Currency την Πέμπτη ότι οι διαχειριστές του μουσείου και η κυβέρνηση στην Αθήνα ήταν «πολύ έτοιμοι για μια συμφωνία», σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες συνεχίζονταν ακόμα κι αν ο πρωθυπουργός δεν μιλούσε στον Έλληνα ομόλογό του.

Στην επιστολή της η σύμβουλος του Τόνι Μπλερ έγραφε ότι τα μάρμαρα ηλικίας 2.500 ετών θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα «ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί» στην ψηφοφορία για την Ολυμπιακή υποψηφιότητα του Λονδίνου το 2012, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να βοηθήσει να κερδίσει την ελληνική ψήφο και μια «σειρά άλλων». Όμως, προειδοποίησε, «θα πρέπει να προφυλαχθούμε από άλλες χώρες που θα υποβάλλουν ανάλογα αιτήματα».

Για να λυθεί το αδιέξοδο, πρότεινε στο Λονδίνο και την Αθήνα να υπογράψουν μια συνθήκη που θα τη διέπει μια συμφωνία κοινής χρήσης των Μαρμάρων μεταξύ των δύο χωρών.

Σε χειρόγραφο σημείωμα ο Μπλερ έγραψε ότι ήταν υπέρ της δημιουργίας ενός καναλιού επικοινωνίας για να πείσει το Βρετανικό Μουσείο για τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας διευθέτησης.

Πρότεινε να τεθεί επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Όουεν, καθώς είχε «επιρροή», αλλά παράλληλα η επιλογή του θα δημιουργούσε μία απόσταση από την κυβέρνηση.

Ο Όουεν είχε γράψει στην κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2003 υποστηρίζοντας ότι η διαπραγμάτευση μίας συνθήκης με την Αθήνα για τον δανεισμό των Μαρμάρων θα είχε «τεράστια οφέλη». Δεν είναι σαφές από τα έγγραφα γιατί αυτή η ιδέα τελικά απορρίφθηκε.

Τον Οκτώβριο του 2002, ο Κώστας Σημίτης, πρωθυπουργός της Ελλάδας τότε, έγραψε στον Μπλερ προτείνοντας να επιστραφούν τα μάρμαρα στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμο δανεισμό από το Βρετανικό Μουσείο.

Πηγή: skai.gr

