Το χαρμόσυνο αναστάσιμο μήνυμα μεταφέρει στη χώρα μας το 'Αγιο Φως το οποίο αφίχθη στις 20.06 με ειδική πτήση από το Τελ Αβίβ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στη συνέχεια θα διανεμήθηκε σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Για τη μεταφορά του μετέβη σήμερα στα Ιεροσόλυμα ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Κώτσηρα, προκειμένου να παραστεί στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως και να παραλάβει το 'Αγιο Φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο Γ', με τον οποίο είχε συνάντηση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στην αποστολή μετείχαν ο Πατριαρχικός Έξαρχος στην Ελλάδα αρχιμανδρίτης Ραφαήλ και ο μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος για της Εκκλησία της Ελλάδος.

Μετά τη σύντομη τελετή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το 'Αγιο Φως μεταφέρθηκε στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα, και από εκεί θα μοιράστηκε στην Αττική.

Παράλληλα, ταξίδεψε για ακόμη μία χρονιά από την Αθήνα σε 16 περιοχές της Ελλάδας, ώστε να βρίσκεται εγκαίρως στις εκκλησίες για την Αναστάσιμη Ακολουθία.

Πώς έγινε η διανομή του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες, ειδικές πτήσεις της AEGEAN, της Olympic Air και της SKY express, το 'Αγιο Φως ταξίδεψε από την Αθήνα σε 16 περιοχές της Ελλάδας, ώστε να βρίσκεται εγκαίρως στις εκκλησίες για την Αναστάσιμη Ακολουθία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.