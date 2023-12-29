Ένας 16χρονος συνελήφθη για ληστεία σε φαρμακείο το βράδυ των Χριστουγέννων στον Χολαργό, ενώ εκτός των άλλων στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κοκαίνης.

Για τη ληστεία κατηγορείται ένα ακόμα νεαρό άτομο ως συνεργός, όμως παραμένει άγνωστος και δεν συνελήφθη, αλλά περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, βραδινές ώρες ανήμερα των Χριστουγέννων, ο ανήλικος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του (με κουκούλα, περιλαίμιο και γάντια), εισήλθε σε φαρμακείο στην περιοχή του Χολαργού.

Υπό την απειλή όπλου-ρέπλικας, ακινητοποίησε τον ιδιοκτήτη και αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Παπάγου - Χολαργού, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε ο ανήλικος και συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Ο συνεργός του, όπως προέκυψε από την προανάκριση, νωρίτερα είχε εισέλθει στο κατάστημα, υποδυόμενος τον πελάτη, με σκοπό να κατοπτεύσει το χώρο.

Σε σωματικές έρευνες και σε έρευνα στην οικία του ανήλικου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1,1 γραμμ. κοκαϊνης, 215 ευρώ, καθώς και ρουχισμός που έφερε ο συνεργός του. Επίσης οι αστυνομικοί βρήκαν και το όπλο-ρέπλικα, το οποίο είχε πετάξει μετά τη διάπραξη της ληστείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση του συνεργού του συνεχίζονται.

