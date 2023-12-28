Απαντήσεις για την συντριβή του αεροσκάφους Τ-2 αναζητεί η Αεροπορία - Πένθος για τον χαμό του 40χρονου πιλότου

Στο πένθος βυθίστηκε η Πολεμική Αεροπορία μετά τον θάνατο του 40χρονου επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα στη μοιραία πτήση, χθες, με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος Τ-2 στην Καλαμάτα.

Αυτό που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο τραγική είναι ότι η συντριβή του αεροσκάφους έγινε μπροστά στα μάτια της οικογένειας του πιλότου που τον περίμενε για να ξεκινήσουν διακοπές.

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων ήδη έχει ξεκινήσει να διερευνά για τα αίτια της συντριβής του εκπαιδευτικού αεροσκάφους T-2.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ ερευνάται αν τεχνικό πρόβλημα ή κάποιο πουλί οδήγησε στην συντριβή του αεροσκάφους και την απώλεια του χειριστή του.

Υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να συλλέξουν εύκολα οι Αρχές διότι το αεροσκάφος έχει πέσει σε σημείο με πρόσβαση τα οποία ήδη συγκεντρώνονται καθώς και πολλές μαρτυρίες που θα ρίξουν φως στα αίτια του δυστυχήματος.

Πρόκειται για ένα αεροπλάνο T-2 που υπηρετεί 50 χρόνια στην αεροπορία. Σχεδόν μισό αιώνα εκπαιδεύει Ικάρους και νέους ανθυποσμηναγούς. Όλοι όσοι υπηρετούν σε πολεμικές μοίρες της Αεροπορίας έχουν «περάσει» από T-2. Το συγκεκριμένο μοντέλο πρόκειται να αντικατασταθεί με το M346 γι’αυτό και ήταν η τελευταία του πιλότου με αυτό τον τύπο αεροσκάφους.

Σημειώνεται πως είναι το τρίτο περιστατικό με αυτό το T-1 αεροσκάφος αυτά τα 50 χρόνια υπηρεσίας του. Υπήρξε άλλο ένα δυστύχημα στην πολεμική αεροπορία το 2018 με έναν πιλότο να χάνει την ζωή του.

