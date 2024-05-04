Η Ρωσία έβαλε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη λίστα των καταζητούμενων προσώπων, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους, όπως ανακοινώθηκε από τον ιστότοπο του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Ζελένσκι καταζητείται «με βάση ένα άρθρο του ποινικού κώδικα» αναφέρεται σε αυτό το λακωνικό κείμενο, που δεν διευκρινίζει τίποτα για τις κατηγορίες που αποδίδονται στον Ουκρανό πρόεδρο.

Την επομένη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε καλέσει τον ουκρανικό στρατό να ανατρέψει τον Ζελένσκι.

Ο κατάλογος των καταζητούμενων από τις ρωσικές αρχές περιλαμβάνει πολλούς Ρώσους και ξένους, κυρίως Ουκρανούς.

Τον Φεβρουάριο προστέθηκαν σ’ αυτόν τα ονόματα της πρωθυπουργού της Εσθονίας Κάγια Κάλας, του υπουργού Πολιτισμού της Λιθουανίας και πρώην βουλευτών της Λετονίας, επειδή κατέστρεψαν μνημεία της σοβιετικής εποχής. Ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και σε βάρος του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που πέρσι εξέδωσε ένταλμα για τον Πούτιν, κατηγορώντας τον για εγκλήματα πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

