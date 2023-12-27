Με ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία επιβεβαιώνει τον θάνατο του 40χρονου πιλότου, που επέβαινε στο μοιραίο εκπαιδευτικό αεροσκάφος, το οποίο κατέπεσε κατά την προσγείωσή του στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος. Το μεσημέρι της Τετάρτης, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του υπουργού Αμυνας, Νίκου Δένδια.

«Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:28, αεροσκάφος τύπου Τ-2E Buckeye της 363 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος, κατέπεσε, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, μισό ναυτικό μίλι βορειοδυτικά του αεροδρομίου της Καλαμάτας, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του κυβερνήτη του, Επισμηναγού (Ι) Επαμεινώνδα Κωστέα, 40 ετών».

Σύμφωνα με αναφορές, αυτή ήταν η τελευταία πτήση του πιλότου με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο αποσύρεται το επόμενο διάστημα.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε μπροστά στα μάτια της συζύγου και των παιδιών του.

Πηγή: skai.gr

